நோ நிர்வாண மசாஜ்-சிலரது அரசியல் லாபத்துக்காகவே சசிகலா புஷ்பா மீது புகார்- பணிப்பெண்களின் பரபர மனு

சிலரது அரசியல் லாபங்களுக்காக சசிகலா புஷ்பா மீது பொய் புகார் கொடுத்ததாக அவரது வீட்டு பணிப் பெண்கள் போலீசில் அளித்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Maids Banumathi and Jansirani said that they not only withdrawing their complaint agains Rajya Sabha MP Sasikala Pushpa also alleging that they were made to implicate Sasikala Pushpa by some political persons.