நெடுவாசலை வைத்து அரசியல் செய்ய வேண்டிய நிலை திமுகவிற்கு இல்லை - ஸ்டாலின்

நெடுவாசல் போராட்டத்தை முன்வைத்து அரசியல் செய்ய வேண்டிய நிலை திமுகவிற்கு இல்லை என்று திமுக செயல்தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

DMK leader MK Stalin has said that his party is not in a position to do politics in Neduvasal issue.