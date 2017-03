சுட்டுப்பொசுக்க தமிழக மீனவர் உயிர் என்ன கிள்ளுக் கீரையா? - கொந்தளிப்பில் ராமேஸ்வரம்

மீனவர்களின் உயிர் கிள்ளுக்கீரையா என்று ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் கொந்தளிப்புடன் கேட்டுள்ளனர்.

English summary

Rameswaram Fishermen Association President P Sesuraja told that more than 2,000 fishermen were fishing well within Indian waters when the Sri Lankan naval personnel came to the spot taking them by surprise. An Indian fisherman was shot dead, allegedly by the Sri Lankan Navy, on Monday night. The fisherman who was killed was identified as K Britso from Thangachimadam.