1987-ல் ஜெ.வை பெங்களூருக்கு விரட்ட சதி நடந்தது.. நாங்கதான் காப்பாற்றினோம்: தினகரனின் அடடே பேட்டி

எம்ஜிஆர் மறைவுக்குப் பிறகு மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவை பெங்களூருக்கு விரட்ட பலர் முயற்சி செய்ததாகவும் தங்களது குடும்பமே அவரை பாதுகாத்ததாகவும் அதிமுக துணைப் பொதுச்செயலாளர் தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Sunday, March 12, 2017, 10:01 [IST]

English summary

TTV.Dinakaran says that After MGR's death People were planing to trace away Jayalalitha from Tamilnadu. We only saved Jayalalitha He said.