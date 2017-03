ஜெ.வை எதிர்த்தோம், ஆனால் டிடிவி தினகரனை போல துரோகம் செய்யவில்லை... ஸ்டாலின் பேச்சு

ஜெயலலிதாவை அரசியல் ரீதியாக எதிர்த்தோம், ஆனால் துரோகம் செய்யவில்லை என்று திமுக செயல்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

English summary

DMK working president MK Stalin attended election propaganda meeting yesterday. He says he opposed Jayalalitha politically, but never betrayed her.