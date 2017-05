ஜெ. மரண கேஸ் முடியும் வரையெல்லாம் பொறுக்க முடியாது, சட்டுன்னு முடிவெடுங்க.. ஜெயகுமார்

ஜெயலலிதா மரணம் குறித்த தீர்ப்பு வரும்வரை எல்லாம் அதிமுக இணைப்புக்காக காத்திருக்க முடியாது என்று நிதி அமைச்சர் ஜெயகுமார், ஓபிஎஸ் அணிக்கு கெடு விதித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 12:08 [IST]

English summary

Minister Jayakumar says that his team will not wait till Jayalalitha's death case judgement for merger.