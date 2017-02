சசிகலா சபதத்தை நிறைவேற்றி விட்டோம்.. டி.டி.வி. தினகரன் !

சசிகலாவின் சபதத்தை நிறைவேற்றியுள்ளோம் என அதிமுக துணை பொதுச்செயலாளர் தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

we succeed sasikalas oath says, deputy general secretary ttv dinakaran said that