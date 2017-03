ஆர்.கே.நகரில் திமுகவிற்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு - திருநாவுக்கரசர்

ஆர்.கே. நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் திமுகவிற்கு ஆதரவு அளிப்போம் என்று தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் திருநாவுக்கரசர் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TNCC president Thirunavukkarasar has said that Congress party will support DMK in the RK Nagar by election.