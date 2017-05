ஜெ. சிகிக்சை பற்றி டாக்டர்கள் சொன்னதை நம்பினோம்.. அப்பவே ஆலோசித்தேன்.. ஓபிஎஸ்

ஜெயலலிதாவிற்கு கொடுத்த சிகிச்சை பற்றி டாக்டர்கள் சொன்னதை நாங்களும் நம்பினோம் என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

English summary

OPS has said that the party leaders trusted the words of the Doctors who were treating late Jayalalitha and he had a discussion with the officials.