ஜெயலலிதாவை அழிக்க திமுக ஒருபோதும் எண்ணியதில்லை: துரைமுருகன் உருக்கம்

ஜெயலலிதாவை தேர்தலில் வீழ்த்த வேண்டும் என்று நினைத்தோமே தவிர, அவரை இந்த பூமியில் இருந்து அழிக்க வேண்டும் என்று திமுக ஒருபோதும் எண்ணியதில்லை என்று திமுக முன்னாள அமைச்சர் துரரைமுருகன் தெரிவித்தார்.

English summary

We never think Jayaliatha should die, she was a clever, says Durai murugan.