எங்கள மாதிரி யாரும் குட்டிக்கரணமே போட முடியாது.. ஸ்டாலினுக்கு தமிழிசை பதிலாம்!

திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலினின் பாஜக குட்டிக்கரணம் கருத்துக்கு பதிலளித்த தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை ''நாங்களும் நல்லா குட்டிக்கரணம் அடிப்போம்'' எனக் கூறினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamilnadu BJP will do all type of circus to grow BJP in Tamilnadu said TN BJP leader Tamilisai.