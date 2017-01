அலங்காநல்லூர், பாலமேட்டில் என் தலைமையில் தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு: சீமான்

அலங்காநல்லூர், பாலமேட்டில் தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப் போவதாக சீமான் அறிவித்துள்ளார். இதற்காக மத்திய அரசிடம் கெஞ்ச மாட்டோம் எனவும் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Naam Tamilar Katchi leader Seeman said that he will lead Jallikattu at Alanganallur defying the 1ban.