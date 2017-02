ஜெ. மரணம் தொடர்பான விசாரணை கமிஷன் என்னை ஒன்னும் செய்யாது... தினகரனிடம் சசி சொன்ன பகீர் காரணம்

ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான விசாரணை கமிஷனைப் பற்றி தாம் கவலையேபடவில்லை என பெங்களூரு சிறையில் இருக்கும் சசிகலா, டிடிவி தினகரனிடம் திடமாக கூறியுள்ளார்.

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 9:41 [IST]

English summary

ADMK General Secretary Sasikala who lodged in Bengaluru Prison told his nephew TTV Dinakaran, they will face the inquiry commission on Jayalalithaa's death.