இரட்டை இலையை விரைவில் மீட்போம்.. தீபா அதிரடி

அதிமுகவின் வெற்றி சின்னமான இரட்டை இலையை விரைவில் மீட்போம் என்றும் லட்சிய பாதையை வகுத்து வெற்றி அடைவோம் என்றும் ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா தெரிவித்தார்.

English summary

ADMK's Victory symbol of 2 green leaves will be get back soon, says Deepa