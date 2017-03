ஜெ. மரணம் பற்றி கேள்வி.. ஸ்டாலினுக்கு சட்டசபையில் பதில் அளிப்போம்: செங்கோட்டையன்

ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து நீதி விசாரணைக் கோரும் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு உரிய பதிலை சட்டசபையில் அளிப்போம் என்று பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார்.

English summary

MK Stalin's demand to CBI probe in Jayalalitha's death, will be given suitable reply to him in TN Assembly, says MK Stalin.