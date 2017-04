ஜெயலலிதா மரணத்தை அரசியலாக்கும் எண்ணமில்லை... ஓபிஎஸ் விளக்கம்!

ஜெயலலிதா மரணத்தை அரசியலாக்கும் எண்ணமில்லை என முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவத்துள்ளார்.

Story first published: Saturday, April 1, 2017, 11:52 [IST]

English summary

Former chief minister We will never take Jayalalitha's death as Polytical issue.