இனி எக்காலத்திலும் தினகரன் குடும்பத்தை சேர்க்கவே மாட்டோம்.. ஜெயக்குமார் பொளேர் அறிவிப்பு

அதிமுகவில் இருந்து சசிகலா, தினகரன் குடும்பத்தை கட்சியை விட்டு ஒதுக்கி வைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார்.

Tuesday, April 18, 2017, 22:00 [IST]

We will not accept this family ruling us anymore. We will move forward without them," said finance minister Jayakumar. The annoucment was made after a meeting of minister at chief minister's residence on Tuesday.