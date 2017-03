சித்தப்பா நடராஜன், மாமா திவாகரனை அதிமுகவில் சேர்க்கவே மாட்டோம்.. தினகரன் திடீர்!

சித்தப்பா நடராஜன், மாமா திவாகரனை நாங்கள் அதிமுகவில் சேர்க்கமாட்டோம் என்று அதிமுக துணை பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார்.

English summary

TTV Dinakaran has said that he will not admit Natarajan and Divakaran into ADMK ever.