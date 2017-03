ஆர்.கே நகரில் நாங்கள் ஓட்டுக்கு பணம் தரமாட்டோம் சீமான்

நாம் தமிழர் கட்சி, காய்ச்சலுக்குக் கொடுக்கும் கசாயம் போன்றது. நாங்கள் ஓட்டுக்குப் பணம் தர மாட்டோம் என்று அந்த கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறியுள்ளார்.

English summary

Naam Tamilar party leader Seeman has said that his party will not bribe the voters in the Polls.