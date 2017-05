கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் நாடாளுமன்றத்தை முற்றுகையிடுவோம் - அய்யாக்கண்ணு எக்ஸ்குளூசிவ் பேட்டி

நதிநீர் இணைப்பு குறித்து 18ஆம் தேதி பேச முதல்வர் அழைத்துள்ளார். அப்போது சுமுகத் தீர்வு ஏற்படவில்லையெனில் மே 20ஆம் தேதி நாடாளுமன்றத்தை முற்றுகையிடுவோம் என்று அய்யாக்கண்ணு கூறியுள்ளார்.

English summary

Ayyakannu gave exclusive interview to Oneindia. He told that CM Edappadi palanisamy assured to fulfill our demands. If he does not do as he promised we will conduct the protest again in Delhi.