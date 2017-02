எம்.எல்.ஏ.க்கள் லிஸ்ட் தர முடியாது... ஆனா பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பேன்: ஆளுநரிடம் ஓபிஎஸ் உறுதி

ஆதரவு எம்.எல்.ஏ.க்கள் பட்டியல் தர முடியாது; இருப்பினும் சட்டசபையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்பேன் என ஆளுநரிடம் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளாராம் ஓபிஎஸ்.

English summary

TN Chief Minister O Panneerselvam confidant that they will prove majority in the floor test with the opposition support.