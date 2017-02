பெரும்பான்மையை நிரூபிப்போம்.. அம்மா ஆட்சி தொடரும்: முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி

"சட்டசபையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிப்போம். மாண்புமிகு புரட்சி தலைவி அம்மாவின் ஆட்சி தொடரும்" என்றார் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

English summary

We will prove our majority in floor says TN CM Edappadi Palanisamy, after paid tribute to then AIADMK leaders including Jayalalitha.