ஓ.பி.எஸ். எப்போது வந்தாலும் பேச்சுவார்த்தைக்கு தயாராக உள்ளோம்: சி.வி.சண்முகம்

அதிமுகவின் இரு அணிகளும் இணையவதற்கு பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஓபிஎஸ் எப்போது வந்தாலும் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்த தயாராக உள்ளோம் என அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Minister CV Shanmugam has said, we will ready to talk with o pannerselvam