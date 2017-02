சசிகலா குடும்பத்தின் ஆட்சியை நீக்குவோம்- ஜெ. சமாதியில் ஓபிஎஸ் சபதம்

சசிகலா குடும்பத்தின் ஆட்சியை நீக்குவோம் என முன்னாள் முதல்வர் ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 20:15 [IST]

English summary

Former Chief minister O.Paneerselvam said We will remove the Sasikala family from ruling in Tamilnadu