என்னைப் பற்றி அவதூறு பரப்புகிறார்கள், நம்பாதீர்கள்.. தீபா

என்னைப் பற்றி சிலர் அவதூறு பரப்பி வருகிறார்கள். மிரட்டியோ, அவதூறு பரப்பியோ என்னைப் பணிய வைக்க முடியாது என்று ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் ஜெ. தீபா கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 9:07 [IST]

English summary

We are working towards what you want we have decided to take the journey with you said Jayalalithaa’s niece Deepa Jayakumar announces people.