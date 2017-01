காவல்துறையினர் தீ வைத்தது உறுதியானால் கடும் நடவடிக்கை: சட்டசபையில் ஓபிஎஸ் உறுதி

சென்னை வன்முறையில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டது உறுதி செய்யப்பட்டால் அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சட்டசபையில் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வர் கூறியுள்ளார்.

English summary

CM O Panneerselvam has assured in the Assembly that erring police personnel in the Chennai violence will be punished.