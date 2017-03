"கங்கை" பிரதமர் மனதுக்கு நெருக்கமானது... ஆர்.கே. நகரில் தாமரை மலரும் - தமிழிசை

கங்கை பிரதமர் மனதுக்கு நெருக்கமானது. ஆர். கே. நகரில் தாமரை மலரும் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழசை சவுந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

BJP state president Tamilisai Soundrarajan told press person, we will win in RK Nagar byelection.