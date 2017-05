வேட்டியை கழட்ட சொன்னால் எப்படிங்க? - ஆர்.பி.உதயகுமார் "அட" பேச்சு!

சசிகலா, தினகரனை கட்சியிலிருந்து விலக்கி வைக்க முடியாது என்று அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Minister Udayakumar says, asking to sack Sasikala and TTV Dinakaran from ADMK, Who are they to demand? We wont do this.