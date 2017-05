ஓபிஎஸ்,இபிஎஸ் அணிகள் இணைய தேவையில்லை... மதுரை அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் திடீர் போர்க்கொடி

ஓபிஎஸ் மற்றும் இபிஎஸ் அணிகள் இணைந்து ஒன்றுபட்ட அதிமுகவாக செயல்படவேண்டிய தேவையில்லை என்று மதுரை மாவட்ட அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் முடிவு செய்துள்ளது அதிமுக வட்டாரத்தில் சலசலப்பை உண்டாக்கியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Madurai ADMK MLAs opposing for OPS and EPS teams to unite together.