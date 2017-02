அதிமுகவை ஜெ.தீபா கைப்பற்றும் வரை ஓயமாட்டோம்: திண்டுக்கல் மாவட்ட தொண்டர்கள் ஆவேசம்

அதிமுகவை ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகளான ஜெ.தீபா கைப்பற்றும் வரை ஓயமாட்டோம் என திண்டுக்கல் மாவட்ட அதிமுக தொண்டர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 16:47 [IST]

English summary

Dindigul district admk workers saying that we wont stop util J.Deepa take care of the ADMK party. They are interesting to adding members in J.Deepa peravai.