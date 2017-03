ஜெ. மரணத்திற்கு காரணமான குற்றவாளிகளை நெருங்கி விட்டோம்- பி எச் பாண்டியன்

ஜெயலலிதாவின் மரணத்திற்கு காரணமான குற்றவாளிகளை நாங்களே நெருங்கி விட்டோம் என்று ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரும் முன்னாள் சபாநாயகருமான பி.ஹெச் பாண்டியன் கூறியுள்ளார்.

English summary

We have zeroed-in-on culprits behind late CM J Jayalalithaa's death, said rebel leader PH Pandian