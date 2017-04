இடி, மின்னல் சூறைக்காற்றுடன் கனமழை பெய்யும் - வானிலையின் கூல் எச்சரிக்கை

தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் சூறைக்காற்று, இடியுடனும் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 10:26 [IST]

English summary

Rain or thundershower is likely to occur at few places over South Tamil Nadu.Thunderstorm accompanied with gusty winds is likely to occur at isolated places over Vellore, Tiruvannamalai 19 districts.