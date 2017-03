பணப்பட்டுவாடா புகார்.. ஆர்கே நகர் இடைத்தேர்தலில் கண்காணிப்பு தீவிரம்.. வாக்குச்சாவடிகளில் வெப் கேமரா

ஆர்.கே. நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரம் அடைந்து வருகின்றன. 256 வாக்குச்சாவடிகளிலும் வெப் கேமரா பொருத்தும் பணிகள் வேகமடைந்துள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

CCTV cameras will be installed in R. K. Nagar constituency, said Deputy election commissioner Umesh Sinha.