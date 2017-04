சசிகலா இல்லாத அதிமுக.. இடையூறு அமைச்சர்களுக்கு ஸ்கெட்ச்.. இதுதான் பாஜக திட்டம்

சசிகலா அல்லாத அ.தி.மு.க இருப்பதைத்தான் பா.ஜ.க தலைமையும் விரும்புகிறது. அதற்கு இடையூறாக வலம் வரும் அமைச்சர்களை அப்புறப்படுத்தும் வேலைகளின் ஒரு பகுதிதான், நேற்று நடந்த ரெய்டு.

Welfare department officials are happy after IT raids conducted in minister Vijaya Bashkar house, says sources.