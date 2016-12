ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்ல.. 10,000 கோடிக்கு ஒப்பந்தம்.. சேகர் ரெட்டிக்கு கைமாற்றிய ராமமோகன் ராவ்

பலகோடி ரூபாய் புரளும் அரசு ஒப்பந்தங்களை சேகர் ரெட்டிக்கு வழங்கியவர் ராமமோகன் ராவ்தான் என்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 12:49 [IST]

English summary

Ten thousand crores of businesses have been given to Sekhar Reddy by Tamil Nadu Chief Secretary Rammohan Rao sources said.