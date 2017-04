முதல்வர், 6 முக்கிய அமைச்சர் பதவிகள்... இதுதான் ஓபிஎஸ் டிமாண்ட்ஸ்.. போட்டு உடைத்த வெற்றிவேல்

முன்னாள் முதல்வர் பன்னீர் செல்வத்தின் கோரிக்கைகள் என்னென்ன என்பதை புட்டு புட்டு வைத்தார் சசிகலா அணியைச் சேர்ந்த வெற்றி வேல்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

O.Panner Selvam asks CM post for him and 6 ministries for his colleagues, says Vetrivel MLA from Sasikala.