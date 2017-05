அரசியலுக்கு வருகிறாரா சூப்பர் ஸ்டார்? ரஜினி முன்பு இருக்கும் மூன்று வாய்ப்புகள் இவைதான்!

நடிகர் ரஜினிகாந்த அரசியலுக்கு வருவாரா என்ற கேள்விகள் ஒரு புறம் இருக்க, ஒரு வேளை அரசியலுக்கு வர முடிவு செய்தால் அவருக்கு இருக்கும் வாய்ப்புகள் என்ன என்று பார்க்கலாம்

English summary

Rajinikanth's year long political entry slightly got green signal raises the political opportunities for him in tn politics