மலைபோல் குவிந்து கிடக்கும் கடனைக் குறைப்பதற்கான திட்டங்கள் என்னென்ன? அரசுக்கு ராமதாஸ் சுளீர்!

மலைபோல் குவிந்து கிடக்கும் கடனைக் குறைப்பதற்கான திட்டங்கள் என்னென்ன? என்பதை அரசு உடனடியாக அறிவிக்க வேண்டும் என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 13:20 [IST]

English summary

What are the plans for reducing mountain banking? Ramadoss insisted that the government should announce immediately. If the situation continues the tamilnadu to be declared as a bankrupt state he said.