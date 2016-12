ராமமோகன ராவ் விவகாரம் அப்படியே அடங்கிப் போனது ஏன்?.. மு.க.ஸ்டாலின் சந்தேகம்

ராமமோகன ராவ் வருமான வரித்துறை சோதனை விவகாரம் அப்படியே அடங்கிப் போனது ஏன் என்று திமுக பொருளாளர் மு.க.ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

DMK treasurer MK Stalin has asked why sudden silence prevails in Ramamohana Rao issue and asked what happened to the case?