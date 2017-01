ஐடி ரெய்டுகள் என்னாச்சு.. ஏன் திடீர்னு நின்னு போச்சு??

தமிழகத்தில் பரபரப்பைக் கிளப்பி வந்த வருமான வரி சோதனைகள் திடீரென நின்று போனது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

English summary

All of a sudden the surprise raids conducted by the IT department have come to an end and there is word on Ramamohana Rao issue.