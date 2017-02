இந்த ஆளுநர் அப்படி என்னத்தைத்தான் உன்னிப்பாக கவனிக்கிறார்?.. உத்தரவு வந்தால்தான் சென்னை வருவாரா..??

பொறுப்பு ஆளுநர் வித்யாசாகர ராவ் இதுவரை சென்னைக்கு வராமல் இருக்கிறார். எங்கிருந்தாவது உத்தரவு வந்தால்தான் அவர் வருவாரா என்ற கேள்வியும் எழுகிறது.

English summary

Tamil Nadu incharge Governor Vidhyasagara Rao is not visiting Chennai and what is stopping him to visit the TN capital?, asking the people.