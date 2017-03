கார் ரேஸ் வீரர் அஸ்வின் சுந்தர் உயிரிழப்பு... நடந்தது என்ன?... திக் திக் தகவல்கள்!

சென்னை அருகே கார் பந்தய வீரர் அஸ்வின் சுந்தரின் கார் மரத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதன் பின்னணி குறித்து பரபரப்புத் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

English summary

Car Racer Ashwin Sundar's BMW Z4 Car was hit in the tree and got fire in Chennai Pattinapakkam. He and his wife were died. What is the reason behind this expensive car accident?