இதுக்காகத்தான் எம்ஜிஆர் பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் கீதாலட்சுமி வீட்டில் ஐடி ரெய்டு!

எம்ஜிஆர் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தராக இருக்கும் கீதாலட்சுமி மருத்துவ கல்லூரிகளில் பலகோடி ரூபாய் ஊழலில் ஈடுப்பட்டதற்கான ஆவணங்களை ஐடி துறையினர் கைப்பற்றியுள்ளனர்.

English summary

What is the reason for IT raid in MGR University Vice Chancellor Geethalakshmi’s residence?