வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றம்.. அடுத்த நடவடிக்கை என்ன.. சாந்தோமில் மாணவர்கள் ஆலோசனை

தமிழகம் முழுவதிலும் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை போலீசார் கலைத்து வருகின்றனர். இனி அடுத்தக்கட்ட போராட்டம் என்ன என்பது குறித்து மாணவர்கள் குழு ஒன்று கூடி ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது.

#WATCH : Police trying to forcefully evict protesters from Chennai's Marina Beach #Jallikattu pic.twitter.com/Zc1tVs8Dbh

English summary

Jallikattu protesters have discussed their next steps for Jallikattu, after police remove them from Marina Beach.