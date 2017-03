அப்பல்லோவில் சேர்த்தபோதே ஜெ. உடலில் அபாய கட்டத்தை தாண்டியிருந்த சர்க்கரை அளவு!

ஜெயலலிதா அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட போது, அவருடைய இரத்த சர்க்கரை அளவு 560mg/dl என்னும் அளவில் இருந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

When Jayalalitha admitted in Appollo hospital, her blood sugar level was 560mg/dl. aNd she was also treated for skin disease with high oral steroid which may cause stoke.