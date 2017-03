நாம் என்ன செய்தால் ஜெ. ஆன்மாவுக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும்.. ஓ.பி.எஸ் தரும் விளக்கம்!

ஜெயலலிதாவின் ஆன்மாவுக்கு நாம் செய்யும் எந்த விஷயம் புண்ணியம் சேர்க்கும் என்பது குறித்து முன்னாள முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

English summary

To avoid the ADMK in political dynasty, that is the good which we do the Jayalalitha's soul, says O.Panneer selvam