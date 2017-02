நேற்று வாடிவாசல்... இன்று நெடுவாசல்... அடுத்த புரட்சியை நோக்கி தமிழகம்

நேற்று வரை ஜல்லிக்கட்டு நடத்தக் கோரி வாடிவாசலில் போராடினோம், தற்போது ஹைட்ரோகார்பன் எரிவாயு திட்டத்தை திரும்பப் பெறக் கோரி நெடுவாசலில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறோம்.

English summary

For jallikattu there was huge protest in Vaadivasal, to roll back the hydrocarbon project now protest in Neduvasal, what will be the next revolution?