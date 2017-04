ஐடி ரெய்டில் சிக்கும் பணம், நகையை என்ன செய்வார்கள்?

வருமான வரித்துறையினர் நடத்தும் சோதனையில் வீடுகளில் சிக்கும் பணம் ரிசர்வ் வங்கியிலும், நகை வங்கி லாக்கரிலும் வைக்கப்படும். தேர்தல் நேரத்தில் கைப்பற்றப்படும் பணம் மாநில கருவூலத்துக்கு அனுப்பப்படும்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

After IT raid, money will be given to state treasury if it caught during election raid. Otherwise, IT Raid in house, money will be given to RBI locker and jewellery will be kept in Bank safety lockers.