சசிகலா, தினகரன் பதவியை பறிக்கப்படுமா?.. இன்று மாலைக்குள் அதிரடி நடக்குமா??

அதிமுகவின் முக்கிய பதவிகளில் உள்ள சசிகலா, தினகரனின் முக்கிய பதவிகள் பறிக்கப்படுவது குறித்து ஓபிஎஸ் அணியினர் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

OPS team members and their MLAs are hesitating to answer for Sasikala, TTV Dinakaran postings related questions.