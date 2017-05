நீட் தேர்வின் போது நடத்தப்பட்ட சோதனைகளும் கெடுபிடிகளும் சரிதான். அப்போதுதான் முறைகேடுகளைத் தடுக்க முடியும் என பாஜக ராஜ்யசபா எம்.பி இல.கணேசன் கூரியுள்ளார்.

English summary

Whatever rules and formalities done in NEET examination are correct said BJP MP Ganesan.